Дмитрий Аленичев — про «багаж Аленичева»: это придумали с иронией, не обращаю внимания

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал выражение «багаж Аленичева», которое закрепилось в медиапространстве в связи с успехами московского клуба в сезоне-2016/2017, когда командой руководил Массимо Каррера. Термин возник в ходе обсуждения вклада тренерского штаба Аленичева, возглавлявшего «Спартак» с 9 июня по 5 августа 2015 года. Впоследствии формулировка приобрела ироничный оттенок.

— Как сейчас вы относитесь к фразе «багаж Аленичева» в чемпионский для «Спартака» сезон?

— Её придумали с иронией, я спокойно отношусь. Я на это не обращаю внимания. Тем более когда это было, уже 10 лет прошло (улыбается), — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.