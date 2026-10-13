15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев — про «багаж Аленичева»: это придумали с иронией, не обращаю внимания

Дмитрий Аленичев — про «багаж Аленичева»: это придумали с иронией, не обращаю внимания
Комментарии

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал выражение «багаж Аленичева», которое закрепилось в медиапространстве в связи с успехами московского клуба в сезоне-2016/2017, когда командой руководил Массимо Каррера. Термин возник в ходе обсуждения вклада тренерского штаба Аленичева, возглавлявшего «Спартак» с 9 июня по 5 августа 2015 года. Впоследствии формулировка приобрела ироничный оттенок.

— Как сейчас вы относитесь к фразе «багаж Аленичева» в чемпионский для «Спартака» сезон?
— Её придумали с иронией, я спокойно отношусь. Я на это не обращаю внимания. Тем более когда это было, уже 10 лет прошло (улыбается), — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Топ-старт Аленичева, претензии Юрана и пять от «Нижнего». Обзор самого голевого тура ФНЛ
Видео
Топ-старт Аленичева, претензии Юрана и пять от «Нижнего». Обзор самого голевого тура ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android