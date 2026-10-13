Александр Тарханов допустил, что может возглавить «Енисей» после ухода Сергея Ташуева

Российский тренер Александр Тарханов допустил, что может возглавить красноярский «Енисей» после ухода Сергея Ташуева. Ранее появилась информация, что Тарханов может стать главным тренером «Енисея».
— Я ещё не возглавил «Енисей», просто начал помогать. Пока на мне «Енисей-2». Посмотрим, пока не могу сказать.
— Вы допускаете, что можете возглавить «Енисей»?
— Может быть, — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
«Енисей» после 13 туров Лиги Pari текущего сезона занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В следующем матче второго по силе российского дивизиона красноярская команда сыграет с «Торпедо».