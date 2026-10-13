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Александр Тарханов допустил, что может возглавить «Енисей» после ухода Сергея Ташуева

Александр Тарханов допустил, что может возглавить «Енисей» после ухода Сергея Ташуева
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Российский тренер Александр Тарханов допустил, что может возглавить красноярский «Енисей» после ухода Сергея Ташуева. Ранее появилась информация, что Тарханов может стать главным тренером «Енисея».

— Я ещё не возглавил «Енисей», просто начал помогать. Пока на мне «Енисей-2». Посмотрим, пока не могу сказать.

— Вы допускаете, что можете возглавить «Енисей»?
— Может быть, — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Енисей» после 13 туров Лиги Pari текущего сезона занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В следующем матче второго по силе российского дивизиона красноярская команда сыграет с «Торпедо».

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