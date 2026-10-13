Скауты «ПСЖ» наблюдали за защитником «МЮ» в дебютном матче за сборную Франции — talkSPORT

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро может стать трансферной целью французского «ПСЖ», сообщает talkSPORT.

По информации источника, скауты парижского клуба наблюдали за игрой Йоро в матче Лиги наций УЕФА между Францией и Бельгией, завершившемся со счётом 4:1. Эта встреча стала дебютной для футболиста в составе национальной сборной Франции.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Йоро как перспективного игрока; при этом клуб может рассмотреть предложения по трансферу защитника.

Йоро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2024 года — он перешёл в команду из «Лилля» за € 62 млн плюс € 8 млн в виде бонусов. На момент перехода он стал самым дорогим тинейджером в истории АПЛ.