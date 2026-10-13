Шалимов оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ после поражения от «Зенита»

Российский тренер Игорь Шалимов оценил шансы «Краснодара» на победу в Альфа-Банк РПЛ этого сезона после поражения от «Зенита» в матче 10-го тура. «Быки» проиграли со счётом 2:3.

«Кто думал, что ЦСКА и «Динамо» будут здесь после 10 туров? Год назад где «Динамо» было в это время? С теми же игроками. И все говорили до чемпионата, во время чемпионата, что у нас два фаворита, две команды будут бороться за чемпионство — «Зенит» и «Краснодар». Мне кажется, из этой пятёрки «Краснодар» сейчас меньше всех похож на команду, которая будет бороться за первое место. Почему? Потому что потери большие. И мы смотрим игру. Возьмите последние четыре матча. У «Динамо» там шесть побед [подряд], а у них три очка [в четырёх играх]. Это всё-таки о чём-то говорит», — сказал Шалимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».