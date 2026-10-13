«ПСЖ» намерен усилить глубину состава игроком «Челси» — Конур

Защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто может перейти в «Пари Сен‑Жермен», сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети.

По информации источника, «ПСЖ» намерен вновь проявить интерес к 23‑летнему французскому игроку: клуб стремится повысить универсальность линии обороны и усилить глубину состава.

«Челси» больше не рассматривает Гюсто как неприкосновенного и готов обсуждать трансфер по рыночной стоимости. При этом сумма сделки может оказаться ниже € 90 млн — именно столько лондонцы запрашивали за игрока летом.

В нынешнем сезоне Гюсто принял участие в семи матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.