15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» намерен усилить глубину состава игроком «Челси» — Конур

«ПСЖ» намерен усилить глубину состава игроком «Челси» — Конур
Комментарии

Защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто может перейти в «Пари Сен‑Жермен», сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети.

По информации источника, «ПСЖ» намерен вновь проявить интерес к 23‑летнему французскому игроку: клуб стремится повысить универсальность линии обороны и усилить глубину состава.

«Челси» больше не рассматривает Гюсто как неприкосновенного и готов обсуждать трансфер по рыночной стоимости. При этом сумма сделки может оказаться ниже € 90 млн — именно столько лондонцы запрашивали за игрока летом.

В нынешнем сезоне Гюсто принял участие в семи матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

Материалы по теме
Скауты «ПСЖ» наблюдали за защитником «МЮ» в дебютном матче за сборную Франции — talkSPORT
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android