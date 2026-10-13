Экс-тренер Джуджака: Балаж не жалеет о своём переходе в «Анжи»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказался о бывшем подопечном Балаже Джуджаке. Тренер и футболист пересекались в венгерском «Дебрецене». Джуджак выступает за эту команду по сей день.

«Помню, с Балажем мы обсуждали его решение переехать в «Анжи». Многие критиковали его за этот шаг, потому что считали, что он мог добиться намного большего. Но он не жалеет. Джуджак играл за хорошие команды с очень качественными партнёрами в России. Они с Натхо – лидеры с характером, харизмой, любители побеждать. Бибрас – легенда «Партизана», Балаж – легенда венгерского футбола. Для меня работа с ними – крайне полезный опыт», — сказал Срджан Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.