Главный тренер «Акрона» Благоевич: Марко Николич — один из самых сильных тренеров Сербии

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказался о бывшем тренере московских ЦСКА и «Локомотива» Марко Николиче. Он назвал Николича одним из сильнейших сербских тренеров. Сейчас Марко возглавляет греческий АЕК.

«Я в очень хороших отношениях с Марко Николичем. Мы общаемся регулярно, списываемся. Считаю Марко одним из самых сильных сербских тренеров. Очень уважаю его работу. Знаю, насколько хорошо он потрудился в «Локомотиве» и ЦСКА, а сейчас с АЕКом стал чемпионом Греции и добрался до Лиги чемпионов», — сказал Срджан Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.