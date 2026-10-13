Главный тренер «Акрона» Благоевич рассказал, почему у него не сложилась карьера футболиста

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич рассказал, почему у него не сложилась карьера футболиста.

— Почему не сложилась ваша игровая карьера?

— Наверное, потому что я не был достаточно хорошим футболистом (смеётся). Всё просто. Но именно из-за этого я рано стал смотреть на футбол с другой стороны. Видел не только что происходит на поле, но и почему это происходит. В какой-то момент я понял, что мой путь в футболе будет другим. В 27 лет я закончил факультет спорта и физической культуры, получил необходимые лицензии. Понимал, что из моей карьеры игрока ничего не получится, и принял решение остаться в футболе в другом виде. Начал работу тренером.

— Можно сказать, это даже на пользу?

— Думаю, да. В 27-28 лет я получил предложение работать в академии белградского клуба, где до этого играл. Принять, что я больше не буду играть в футбол, и перейти к другой роли было нелегко.

— В России некоторые скептически относятся к тренерам без большого игрового опыта. Что ответите?

— Каждый имеет право так думать, я не против. Не считаю, что должен словами убеждать кого-то, что я заслуживаю быть тренером. Да, у меня не было большой игровой карьеры, я был средним футболистом. Никогда этого не скрывал. Также не отрицаю, что большой футболист начинает тренерскую карьеру с преимуществом: он знает раздевалку, давление серьёзных матчей, видел всё изнутри и работал с топ-специалистами. У меня такого не было, но я должен был найти другие возможности: учиться, набираться опыта, ошибаться и снова учиться. Я занимаюсь этим уже много лет, поэтому спорить с людьми, которые так говорят, я не буду. Главный аргумент любого тренера – его команда. Если она играет хорошо, значит, тренер делает всё правильно. Если нет – никакая биография его не спасёт, — сказал Срджан Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.