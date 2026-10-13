«Команда не на своём месте». Губерниев оценил ситуацию «Локомотива»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о ситуации московского «Локомотива», который провалил старт сезона и находится на 13-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после 10 сыгранных туров. В первом матче после международной паузы «Локомотив» разгромил «Факел» (5:0).

«Вопрос, кто и как с пользой для себя провёл время, когда играла сборная. Нужно не только порадоваться победе, но и закрепить её. Я «Локомотиву» желаю уверенности. Конечно, команда не на своём месте находится. Но надо выходить из этой зоны. Нужно показывать толковую игру на длинных отрезках», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».