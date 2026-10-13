«Команда не на своём месте». Губерниев оценил ситуацию «Локомотива»
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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о ситуации московского «Локомотива», который провалил старт сезона и находится на 13-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после 10 сыгранных туров. В первом матче после международной паузы «Локомотив» разгромил «Факел» (5:0).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Титков – 25' 0:2 Комличенко – 32' 0:3 Монтес – 49' 0:4 Погостнов – 64' 0:5 Комличенко – 74'
«Вопрос, кто и как с пользой для себя провёл время, когда играла сборная. Нужно не только порадоваться победе, но и закрепить её. Я «Локомотиву» желаю уверенности. Конечно, команда не на своём месте находится. Но надо выходить из этой зоны. Нужно показывать толковую игру на длинных отрезках», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
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