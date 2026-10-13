Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра, проходившая на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счётом 3:2 в пользу санкт-петербургской команды. При этом по ходу встречи «Зенит» вёл со счётом 3:0.

«Говорят, что «Зенит» расслабился, но мне кажется, что скорее потерял концентрацию. А это другое! Нужно было вовремя проводить замены. С таким напряжением мозг испытывает большую нагрузку, оттого и ошибки. Всё равно я доволен. Качественная игра «Зенита» — команда показала, на что способна», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».