15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра, проходившая на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счётом 3:2 в пользу санкт-петербургской команды. При этом по ходу встречи «Зенит» вёл со счётом 3:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Говорят, что «Зенит» расслабился, но мне кажется, что скорее потерял концентрацию. А это другое! Нужно было вовремя проводить замены. С таким напряжением мозг испытывает большую нагрузку, оттого и ошибки. Всё равно я доволен. Качественная игра «Зенита» — команда показала, на что способна», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

Материалы по теме
«Пути назад не было». Карпукас высказался по итогам матча «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android