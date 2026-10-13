«Оттягиваю, как могу». Леонид Слуцкий — о возвращении Головина в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что убеждает полузащитника «Монако» Александра Головина пока не возвращаться в Альфа-Банк РПЛ.

— Как вы с ним общаетесь на эту тему (перехода в клуб РПЛ. — Прим. «Чемпионата»)? Потому что у меня сложилось ощущение по его интервью, что он уже к возвращению в Россию готов. И зимой, мне кажется, это очень вероятно.

— Это правда, он очень соскучился и очень хочет домой. Он слишком много [там] находится. Он прямо такой русский-русский человек. Во всех смыслах этого слова. Но я пока оттягиваю, как могу. Может, я себя переоцениваю в этом смысле, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.