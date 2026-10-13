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Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Нико Ковачем до 2029 года

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Нико Ковачем до 2029 года
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Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Нико Ковачем, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Срок действия нового соглашения истекает 30 июня 2029 года.

«Вместе мы наметили чёткий курс развития и заложили важные основы для будущего. Мы хотим опираться на это. У нас есть ясное представление о том, как мы играем в футбол, как действуем как команда и что необходимо для достижения наших целей. Главное — не останавливаться на достигнутом, а каждый день работать над тем, чтобы становиться лучше. Мы видим большой потенциал и убеждены, что вместе, с полной самоотдачей и большой решимостью, мы ещё многого сможем добиться», — приводит слова Ковача сайт клуба.

Нико Ковач руководит командой с января 2025 года. В прошлом тренер работал со сборной Хорватии, а также с клубами «Айнтрахт», «Бавария», «Монако» и «Вольфсбург».

В текущем розыгрыше Бундеслиги «Боруссия» набрала 13 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт 17 октября в гостях с берлинским «Унионом».

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