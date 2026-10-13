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«Барселона» рассматривает трансфер Порро из «Тоттенхэма» при условии продажи Кунде — AS

«Барселона» рассматривает трансфер Порро из «Тоттенхэма» при условии продажи Кунде — AS
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Испанская «Барселона» рассматривает трансфер защитника «Тоттенхэма» Педро Порро при условии продажи Жюля Кунде. Об этом сообщает AS.

По данным источника, каталонский клуб заинтересован в подписании 27‑летнего правого защитника «шпор» Педро Порро. Игрок выражает готовность перейти в «Барселону», несмотря на действующий контракт с лондонским клубом, продлённый до 2031 года.

Переход Порро зависит от ухода из «Барселоны» французского защитника Жюля Кунде, который в текущем сезоне не входит в стартовый состав команды. Продажа Кунде позволит клубу сократить фонд заработной платы и выделить средства на приобретение нового игрока. К французу проявляют интерес клубы английской Премьер‑лиги.

Педро Порро выступает за «Тоттенхэм» с 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 45 млн.

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