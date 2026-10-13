Гурцкая рассказал, считает ли Глушенкова лучшим российским футболистом в РПЛ

Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая ответил на вопрос, считает ли он нападающего «Зенита» Максима Глушенкова лучшим российским футболистом клубов Альфа-Банк РПЛ по состоянию на сегодняшний день. Глушенков — один из двух лучших бомбардиров этого розыгрыша чемпионата России. На счету Максима восемь забитых мячей.

— Глушенков — лучший русский футболист сегодня в чемпионате России?

— Сегодня?

— Да.

— Для меня — нет. Для меня они на равных. Кисляк ещё. Думаю, он поборолся бы с ним. Потому что… У этого очень сильные партнёры. У Кисляка в ЦСКА таких партнёров нет, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.