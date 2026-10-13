«Он максимально заслужил». Мамаев — о шансах Кварацхелии на «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев заявил, что хотел бы увидеть нападающего «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию обладателем «Золотого мяча». Грузинский форвард вошёл в список номинантов на награду, который объявили в сентябре.

— Кто ваш фаворит в гонке за «Золотой мяч»?

— Я бы вообще хотел, чтобы «Золотой мяч» дали Хвиче. Он максимально заслужил. Не его вина, что сборная Грузии не участвовала в чемпионате мира. По сезону в «ПСЖ» он заслужил, — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 Кварацхелия провёл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с парижским клубом он стал чемпионом Франции, выиграл Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Обладателя «Золотого мяча» объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. Голосование выборщиков уже завершилось.