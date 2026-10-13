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Экс-игрок сборной Аргентины Алехандро Гомес рассказал, что мог перейти в российский клуб

Экс-игрок сборной Аргентины Алехандро Гомес рассказал, что мог перейти в российский клуб
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Бывший крайний нападающий сборной Аргентины и «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал, что мог перейти в клуб Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Сейчас вингер играет за итальянскую «Падову». Наибольшую известность ему принесла игра за «Аталанту», в которой он провёл семь лет.

— В одно время со мной связывались российские клубы, я вёл переговоры. Сделка тогда не продвинулась именно со стороны клубов — сам я бы с удовольствием переехал в Россию.

— Писали про «Кубань» и «Рубин» в 2013-м. Речь о них?
— Если честно, уже не помню. Может быть, — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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