В «Родине» ответили на критику Мостового из-за назначения Альбы на пост главного тренера

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин заявил, что клуб не рассматривал возможность пригласить Александра Мостового на стажировку после критики назначения Джонатана Альбы главным тренером команды.

— Мостовой сказал, что назначение Альбы в «Родину» унижает российский футбол. У Александра есть лицензия — не думали позвать его на стажировку, показать, как всё устроено в клубе?

— Нет, такой идеи у нас не было. Знаете, когда практически не читаешь новости, даже не знаешь, кто там что сказал. Прекрасно понимаю, что сказать можно много всего. Кто-то говорит положительные вещи, я это тоже не читаю. Есть и люди, которые критикуют, — тот же Мостовой, например. Ну, наверное, теперь у Мурада Мусаева появились напарники в лице нашего клуба. И Александру теперь будет где развернуться. А так, Мостовой — беззлобный и интересный человек. Когда видимся с ним, всегда по-доброму общаемся, — приводит слова Зинина «РБ Спорт».

8 октября «Родину» возглавил бывший тренер «Ростова» Джонатан Альба. Контракт с ним рассчитан до 2028 года. 11 октября ЦСКА обыграл «Родину» со счётом 3:0 в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ. После 10 встреч команда занимает 15-е место в таблице, набрав пять очков.