15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Родине» ответили на критику Мостового из-за назначения Альбы на пост главного тренера

В «Родине» ответили на критику Мостового из-за назначения Альбы на пост главного тренера
Комментарии

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин заявил, что клуб не рассматривал возможность пригласить Александра Мостового на стажировку после критики назначения Джонатана Альбы главным тренером команды.

— Мостовой сказал, что назначение Альбы в «Родину» унижает российский футбол. У Александра есть лицензия — не думали позвать его на стажировку, показать, как всё устроено в клубе?
— Нет, такой идеи у нас не было. Знаете, когда практически не читаешь новости, даже не знаешь, кто там что сказал. Прекрасно понимаю, что сказать можно много всего. Кто-то говорит положительные вещи, я это тоже не читаю. Есть и люди, которые критикуют, — тот же Мостовой, например. Ну, наверное, теперь у Мурада Мусаева появились напарники в лице нашего клуба. И Александру теперь будет где развернуться. А так, Мостовой — беззлобный и интересный человек. Когда видимся с ним, всегда по-доброму общаемся, — приводит слова Зинина «РБ Спорт».

8 октября «Родину» возглавил бывший тренер «Ростова» Джонатан Альба. Контракт с ним рассчитан до 2028 года. 11 октября ЦСКА обыграл «Родину» со счётом 3:0 в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ. После 10 встреч команда занимает 15-е место в таблице, набрав пять очков.

Материалы по теме
«А я и не футбольный человек». Леонид Слуцкий — о критике Александра Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android