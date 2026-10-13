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Слуцкий ответил, куда бы посоветовал перейти Головину — в «Спартак» или в «Зенит»

Слуцкий ответил, куда бы посоветовал перейти Головину — в «Спартак» или в «Зенит»
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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопрос, куда бы он посоветовал перейти полузащитнику «Монако» Александру Головину — в московский «Спартак» или санкт-петербургский «Зенит». Головин выступает за монегасков с 2018 года.

— Леонид Викторович, сможете сейчас прямо откровенно ответить? Честно.
— Да, конечно.

— Приходит к вам Головин, говорит: «У меня есть [предложения] от «Спартака» и «Зенита». Два варианта, я точно перехожу». Вы куда ему посоветуете перейти?
— При прочих равных по финансам?

— Да.
— В «Зенит», конечно.

— Почему?
— Ну потому что у него есть отношение, большое отношение к ЦСКА. И чтобы… Мне кажется, болельщики ЦСКА, если это будет не возврат в ЦСКА, к «Зениту» отнесутся спокойнее, чем к «Спартаку». И шансов выиграть чемпионат выше. Намного, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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