Слуцкий ответил, куда бы посоветовал перейти Головину — в «Спартак» или в «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопрос, куда бы он посоветовал перейти полузащитнику «Монако» Александру Головину — в московский «Спартак» или санкт-петербургский «Зенит». Головин выступает за монегасков с 2018 года.

— Леонид Викторович, сможете сейчас прямо откровенно ответить? Честно.

— Да, конечно.

— Приходит к вам Головин, говорит: «У меня есть [предложения] от «Спартака» и «Зенита». Два варианта, я точно перехожу». Вы куда ему посоветуете перейти?

— При прочих равных по финансам?

— Да.

— В «Зенит», конечно.

— Почему?

— Ну потому что у него есть отношение, большое отношение к ЦСКА. И чтобы… Мне кажется, болельщики ЦСКА, если это будет не возврат в ЦСКА, к «Зениту» отнесутся спокойнее, чем к «Спартаку». И шансов выиграть чемпионат выше. Намного, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.