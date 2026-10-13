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В магазине «Галатасарая» осталась только одна футболка Батракова перед матчем с «Барсой»

В магазине «Галатасарая» осталась только одна футболка Батракова перед матчем с «Барсой»
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В официальном магазине «Галатасарая» осталась только одна футболка с фамилией полузащитника команды Алексея Батракова перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Матч между «Галатасараем» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Батраков перешёл в стамбульский клуб из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно.

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