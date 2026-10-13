В магазине «Галатасарая» осталась только одна футболка Батракова перед матчем с «Барсой»

В официальном магазине «Галатасарая» осталась только одна футболка с фамилией полузащитника команды Алексея Батракова перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между «Галатасараем» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Батраков перешёл в стамбульский клуб из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно.