Защитник ЦСКА Жоао Виктор: как рука руку моет, мы все помогаем друг другу расти

Защитник ЦСКА Жоао Виктор рассказал о своём прогрессе, роли в обороне и поддержке внутри команды.

— Игдисамов рассказывал, что ты начал прогрессировать после вашего откровенного разговора. Раскроешь, что там было?

— Пожалуй, детали останутся между нами, но это был диалог на благо ЦСКА. Мы говорили о том, где я мог бы прибавить, Дмитрий Игоревич давал мне советы. И сейчас это даёт плоды, выливается в мои хорошие матчи и победы команды.

— Тренер считает тебя лидером для молодой обороны ЦСКА.

— Несмотря на то что я ещё достаточно молодой, я всё равно один из самых опытных в команде вместе с Ваней Обляковым. За свою карьеру я уже поменял много клубов, и поэтому меня, возможно, считают лидером для наших молодых игроков обороны. Очевидно, я пытаюсь помогать им, иногда с кого-то спрашиваю. Но и молодые мне помогают. Как рука руку моет, мы все помогаем друг другу расти. Этот симбиоз делает так, что наша команда двигается вперёд, — сказал Жоао Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.