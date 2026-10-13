«Минимум до 46 лет». Экс-игрок ЦСКА Карвальо оценил потенциал Акинфеева

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо считает, что капитан и вратарь армейцев Игорь Акинфеев способен продолжать карьеру как минимум до 46 лет.

«В Бразилии есть вратарь — Фабио. Ему 46 лет, и он всё ещё играет. Думаю, что Игорь будет продолжать как минимум до возраста Фабио. В первую очередь он соблюдает режим, имеет очень хорошее здоровье и жертвует тем, что могло бы укоротить его жизнь. Да, он сталкивается с серьёзными травмами, но каждый раз возвращается. Он большой спортсмен — именно атлет, а не игрок. Будь он только игроком, то уже давно был бы на пенсии», — приводит слова Карвальо «РИА Новости».

Акинфеев — самый титулованный российский футболист в истории. В составе ЦСКА он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. В апреле 2026 года голкипер получил повреждение в матче 23-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (2:1). Восстановление осложнилось воспалением, из-за которого 40-летний вратарь пропустил концовку сезона-2025/2026 и матчи команды на старте сезона-2026/2027.