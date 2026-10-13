Лепёхин: «Зенит» опять столкнулся со своими психологическими проблемами

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился оценкой матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра прошла 10 октября в Краснодаре и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.

«Краснодар» — «Зенит» — это единственный матч, который я видел полностью в этом туре. Понравилась игра питерцев в первые 60 минут. До счёта 3:0 «Зенит» показал лучшую игру в этом сезоне. Учитывая уровень соперника, сине-бело-голубые имели подавляющее преимущество. Казалось, что всё закончится слишком просто. Но «Зенит» опять столкнулся со своими психологическими проблемами. Речь в первую очередь о футболистах. Произошла переоценка своих возможностей и возможностей соперника. Поэтому получилась нервозная концовка», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 10 туров РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке таблицы, набрав 21 очко.