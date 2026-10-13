15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: «Зенит» опять столкнулся со своими психологическими проблемами

Лепёхин: «Зенит» опять столкнулся со своими психологическими проблемами
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился оценкой матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра прошла 10 октября в Краснодаре и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Краснодар» — «Зенит» — это единственный матч, который я видел полностью в этом туре. Понравилась игра питерцев в первые 60 минут. До счёта 3:0 «Зенит» показал лучшую игру в этом сезоне. Учитывая уровень соперника, сине-бело-голубые имели подавляющее преимущество. Казалось, что всё закончится слишком просто. Но «Зенит» опять столкнулся со своими психологическими проблемами. Речь в первую очередь о футболистах. Произошла переоценка своих возможностей и возможностей соперника. Поэтому получилась нервозная концовка», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 10 туров РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке таблицы, набрав 21 очко.

Материалы по теме
Новый лидер, победа «Зенита» в Краснодаре, осечка «Спартака». Главное в 10-м туре РПЛ
Новый лидер, победа «Зенита» в Краснодаре, осечка «Спартака». Главное в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android