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21:45 Мск
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Бетис — Порту: прямая трансляция матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2026/2027 начнется в 22:00

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги чемпионов «Бетис» — «Порту»
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14 октября в 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Бетис» и «Порту». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Эззалзули – 47'     1:1 Вейга – 54'     1:2 Агехова – 61'     2:2 Эрнандес – 74'     3:2 Иско – 84'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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