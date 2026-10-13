Гурцкая поделился впечатлениями от матча «Краснодара» с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ

Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая поделился впечатлениями от матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

— Впечатления ваши по матчу?

— Здесь надо… Скажу так: для меня по матчу [были] две разные колбы. Одна — это стадион, антураж, всё это. Прям на пять с плюсом. Игра… Сам матч с большим количеством брака, и, конечно, по составу… Начинаешь удивляться, почему «Краснодар» шёл на первом месте. Такого количества просто заведомо несоизмеримых уровней игроков, как в «Краснодаре», в «Зените» нет. Моё мнение такое, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.