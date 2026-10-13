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Гурцкая поделился впечатлениями от матча «Краснодара» с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ

Гурцкая поделился впечатлениями от матча «Краснодара» с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ
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Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая поделился впечатлениями от матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

— Впечатления ваши по матчу?
— Здесь надо… Скажу так: для меня по матчу [были] две разные колбы. Одна — это стадион, антураж, всё это. Прям на пять с плюсом. Игра… Сам матч с большим количеством брака, и, конечно, по составу… Начинаешь удивляться, почему «Краснодар» шёл на первом месте. Такого количества просто заведомо несоизмеримых уровней игроков, как в «Краснодаре», в «Зените» нет. Моё мнение такое, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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