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21:45 Мск
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Бетис — Порту: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Бетис» — «Порту»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Бетис» и «Порту». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. Также прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
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Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Бетис» — «Порту» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Эззалзули – 47'     1:1 Вейга – 54'     1:2 Агехова – 61'     2:2 Эрнандес – 74'     3:2 Иско – 84'    

В 3-м туре общего этапа «Бетис» встретится с «Фейеноордом» (21 октября), а «Порту» проведёт матч с ПСВ (20 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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