«Бетис» — «Порту»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Бетис» и «Порту». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. Также прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В 3-м туре общего этапа «Бетис» встретится с «Фейеноордом» (21 октября), а «Порту» проведёт матч с ПСВ (20 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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