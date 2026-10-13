Леонид Слуцкий назвал стадион «Краснодара» лучшим в мире

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что считает «Ozon Арену» в Краснодаре лучшим стадионом в мире. «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 21 очко по результатам 10 туров. Лидирует в чемпионате России московское «Динамо» (22).

— Стадион — крутейший...

— Стадион самый крутой в мире вообще.

— В мире?!

— Да, я думаю, что в мире нет лучше стадиона. Именно по антуражности, тактильности, внутренней дороговизне. Экрану этому. Подтрибунка вообще космическая какая-то, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.