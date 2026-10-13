Мареска — о матче с «ПСЖ» в ЛЧ: нам нужна идеальная игра. Это лучшая команда в Европе

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о матче 2‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Игра пройдёт в среду, 14 октября, на стадионе «Этихад». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Послание на завтрашний вечер довольно простое: нам нужна идеальная игра, потому что на данный момент это лучшая команда в Европе. Они выиграли две последние Лиги чемпионов — это показывает, насколько они сильны.

Нам действительно нужна безупречная игра, но, если мы покажем свой лучший футбол, у нас есть шанс их обыграть. Я считаю, что мы сильная команда, в этом нет сомнений. Насколько мы близки или далеки от уровня «ПСЖ» — честно говоря, не могу сказать.

Я прекрасно понимаю, насколько хорош «ПСЖ»: за последние два года они дважды выиграли Лигу чемпионов. Не уверен, насколько мы сейчас к ним приблизились, но точно знаю, что и мы — достойная команда», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.