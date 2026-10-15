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21:45 Мск
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ЦСКА София — Монако: прямая трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций по футболу 2026/2027 начнется в 19:45

«Чемпионат» и Okko покажут матч «Монако» Головина с ЦСКА София в Лиге конференций
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Сегодня, 15 октября, в 19:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2026/2027 между клубами ЦСКА София и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Василь Левски» в Софии. Футболистом «Монако» является полузащитник сборной России Александр Головин.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
ЦСКА С
София, Болгария
Окончен
1 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Бруннер – 3'     0:2 Фати – 44'     1:2 Звартс – 76'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги конференций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2026/2027
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