«Чемпионат» и Okko покажут матч «Монако» Головина с ЦСКА София в Лиге конференций

Сегодня, 15 октября, в 19:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2026/2027 между клубами ЦСКА София и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Василь Левски» в Софии. Футболистом «Монако» является полузащитник сборной России Александр Головин.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Российские футболисты за рубежом: