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«Локомотив» — «Акрон»: прямая онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 18:30 мск 13 октября 2026 года

«Локомотив» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

«Локомотив» по итогам трёх стартовых туров идёт на последнем (четвёртом) месте в группе D, набрав два очка. «Акрон» имеет в своём активе пять очков и занимает второе место.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.

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