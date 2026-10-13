«Локомотив» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» по итогам трёх стартовых туров идёт на последнем (четвёртом) месте в группе D, набрав два очка. «Акрон» имеет в своём активе пять очков и занимает второе место.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.