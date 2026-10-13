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Лепёхин: если ЦСКА обыграет «Динамо» и «Спартак», будет серьёзная заявка на чемпионство

Лепёхин: если ЦСКА обыграет «Динамо» и «Спартак», будет серьёзная заявка на чемпионство
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин оценил шансы ЦСКА в борьбе за чемпионство. После 10 туров Альфа-Банк РПЛ армейцы располагаются на второй строчке таблицы, набрав 22 очка. Столько же у лидирующего московского «Динамо».

«На самом деле и у «Динамо», и у ЦСКА старт сезона был не очень хорошим. То, что обе команды находятся на первом месте, удивляет. Но это нормально, я только рад этому. Чем больше команд находятся в лидирующей группе, тем интереснее. Все матчи между пятью командами будут решающими. У ЦСКА будут подряд два матча — с «Динамо» и «Спартаком». Если армейцы обыграют обоих соперников, можно будет говорить о серьёзной заявке в борьбе за чемпионство. Это шесть очков в матчах с непосредственными конкурентами», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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