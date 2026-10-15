«Чемпионат» и Okko покажут матч Лиги Европы «Бенфика» — «Селтик»

Сегодня, 15 октября, в 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между клубами «Бенфика» и «Селтик». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Рекорды Лиги Европы УЕФА: