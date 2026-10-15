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21:45 Мск
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Бенфика — Селтик: прямая трансляция матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу 2026/2027 начнется в 22:00

«Чемпионат» и Okko покажут матч Лиги Европы «Бенфика» — «Селтик»
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Сегодня, 15 октября, в 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между клубами «Бенфика» и «Селтик». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Бенфика» — «Селтик» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Дуран – 5'     2:0 Бах – 23'     3:0 Дуран – 36'     3:1 Дуран – 63'     4:1 Павлидис – 89'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги Европы сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2026/2027
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