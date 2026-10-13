«Это вообще не фол». Аршавин — об удалении Тормены в матче «Краснодара» с «Зенитом»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал удаление футболиста «Краснодара» Витора Тормены в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом» (2:3). Защитник получил прямую красную карточку на 80-й минуте игры.

— Как думаете, почему удаление Тормены случилось только после подсказки видеоассисентов судьи?

— Мы с Юрой Газинским сидели рядом с эпизодом, и для нас это был вообще не фол, потому что находились напротив Соболева, смотря ему в лицо. А когда показали повтор с камеры сзади, где Жубал случайно наступил… В моё время это была бы жёлтая карточка. Но по нынешним правилам удаление было правильным.

— Будь вы сейчас на поле, тоже путались бы в трактовках?

— Мне кажется, всё зависит от конкретного игрока. Когда Жубал выбил мяч и потом ударил Луиса Энрике по колену, бразилец так валялся, как будто человека на операцию везти. С одной стороны, он тоже понимает: VAR посмотрит момент, увидит удар в колено открытыми шипами. Но для меня это эпизод, когда человек сыграл в мяч и дальше нога пошла так, как и должна идти. Ну попал, такое бывает в футболе. В наше время бывало и хуже — и никто не свистел, все играли.

— Футболисты раньше были более мужественные или нынешнее поколение подстраивается под судейство, понимая, что свистеть и наказывать стали чаще?

— Просто похитрее стали, потому что знают: VAR всё увидит, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».