15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это вообще не фол». Аршавин — об удалении Тормены в матче «Краснодара» с «Зенитом»

«Это вообще не фол». Аршавин — об удалении Тормены в матче «Краснодара» с «Зенитом»
Комментарии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал удаление футболиста «Краснодара» Витора Тормены в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом» (2:3). Защитник получил прямую красную карточку на 80-й минуте игры.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

— Как думаете, почему удаление Тормены случилось только после подсказки видеоассисентов судьи?
— Мы с Юрой Газинским сидели рядом с эпизодом, и для нас это был вообще не фол, потому что находились напротив Соболева, смотря ему в лицо. А когда показали повтор с камеры сзади, где Жубал случайно наступил… В моё время это была бы жёлтая карточка. Но по нынешним правилам удаление было правильным.

— Будь вы сейчас на поле, тоже путались бы в трактовках?
— Мне кажется, всё зависит от конкретного игрока. Когда Жубал выбил мяч и потом ударил Луиса Энрике по колену, бразилец так валялся, как будто человека на операцию везти. С одной стороны, он тоже понимает: VAR посмотрит момент, увидит удар в колено открытыми шипами. Но для меня это эпизод, когда человек сыграл в мяч и дальше нога пошла так, как и должна идти. Ну попал, такое бывает в футболе. В наше время бывало и хуже — и никто не свистел, все играли.

— Футболисты раньше были более мужественные или нынешнее поколение подстраивается под судейство, понимая, что свистеть и наказывать стали чаще?
— Просто похитрее стали, потому что знают: VAR всё увидит, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Аршавин обозначил команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android