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«Чего ещё от нас ждут? Мы победили 3:0». Мареска — о критике после матча с «Ливерпулем»

«Чего ещё от нас ждут? Мы победили 3:0». Мареска — о критике после матча с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска заступился за игроков — он не считает, что они слишком бурно радовались победе над «Ливерпулем» в матче 6-го тура АПЛ. «Горожане» выиграли на выезде со счётом 3:0 и вышли на первое место. При этом клуб оспаривает решение комиссии АПЛ: его признали виновным в 114 нарушениях финансовых правил за 2009–2018 годы.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

«За что нас критикуют? Мы победили на «Энфилде» со счётом 3:0 — чего ещё от нас ждут? Даже если бы счёт был 1:0, реакция была бы такой же.

Мы — я и игроки, которые сейчас здесь, — хотим победить в завтрашнем матче [с «ПСЖ»]. Мы каждый день работаем ради побед и умеем концентрироваться. Всё остальное — внешние факторы, с которыми приходится считаться. Мы были счастливы на поле, а что творилось в раздевалке — вы и представить не можете», — приводит слова Марески BBC.

Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт в среду, 14 октября, на стадионе «Этихад». Начало встречи — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    
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