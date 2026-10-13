«Чего ещё от нас ждут? Мы победили 3:0». Мареска — о критике после матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска заступился за игроков — он не считает, что они слишком бурно радовались победе над «Ливерпулем» в матче 6-го тура АПЛ. «Горожане» выиграли на выезде со счётом 3:0 и вышли на первое место. При этом клуб оспаривает решение комиссии АПЛ: его признали виновным в 114 нарушениях финансовых правил за 2009–2018 годы.
«За что нас критикуют? Мы победили на «Энфилде» со счётом 3:0 — чего ещё от нас ждут? Даже если бы счёт был 1:0, реакция была бы такой же.
Мы — я и игроки, которые сейчас здесь, — хотим победить в завтрашнем матче [с «ПСЖ»]. Мы каждый день работаем ради побед и умеем концентрироваться. Всё остальное — внешние факторы, с которыми приходится считаться. Мы были счастливы на поле, а что творилось в раздевалке — вы и представить не можете», — приводит слова Марески BBC.
Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт в среду, 14 октября, на стадионе «Этихад». Начало встречи — в 22:00 мск.
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