Леонид Слуцкий обозначил лучшего защитника в истории РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий назвал лучшего центрального защитника в истории Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Так, выбор специалиста пал на бывшего футболиста армейцев Сергея Игнашевича.

— Лучший защитник в истории РПЛ?

— В истории? Центральный?

— Да.

— Думаю, Игнашевич, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

На сегодняшний день Игнашевич занимается тренерской деятельностью. Последним местом работы специалиста остаётся калининградская «Балтика». Будучи игроком, Сергей выигрывал чемпионат России, Кубок страны и Кубок УЕФА в составе московского ЦСКА.