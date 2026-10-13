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Леонид Слуцкий обозначил лучшего защитника в истории РПЛ

Леонид Слуцкий обозначил лучшего защитника в истории РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий назвал лучшего центрального защитника в истории Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Так, выбор специалиста пал на бывшего футболиста армейцев Сергея Игнашевича.

— Лучший защитник в истории РПЛ?
— В истории? Центральный?

— Да.
— Думаю, Игнашевич, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

На сегодняшний день Игнашевич занимается тренерской деятельностью. Последним местом работы специалиста остаётся калининградская «Балтика». Будучи игроком, Сергей выигрывал чемпионат России, Кубок страны и Кубок УЕФА в составе московского ЦСКА.

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