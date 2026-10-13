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Шалимов: в «Краснодаре» вообще понимали, что Кордоба вернётся и Воробьёву места не будет?

Шалимов: в «Краснодаре» вообще понимали, что Кордоба вернётся и Воробьёву места не будет?
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем «Краснодара» Дмитрии Воробьёве. Форвард присоединился к «быкам» в летнее трансферное окно из «Локомотива».

«Воробьёва же взяли. И не за маленькие деньги. Они вообще не могли предположить, что Кордоба вернётся и ему места не будет? Он справа не может играть. Вот мне бы позвонили, я его знаю, Воробьёва, — он ни «десятку» не может играть, ни на фланге. Так, как, условно, Кристиан может сыграть. Или Уткин. Травма Кордобы? Хорошо. Но они понимали, что это шесть игр, которые они и выиграли все? Они понимали, представляли? Или всё-таки надеялись, что Воробьёва можно использовать справа или «десяткой»? Вот это вопрос. Тем более что Воробьёв из академии «Краснодара», я его хорошо знаю, я с ним работал. И сразу говорил, что он не «десятка». И не вингер. Это только центральный нападающий», — сказал Шалимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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