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Лепёхин: Глушенков показал, что очень сильно влияет на результат «Зенита»

Лепёхин: Глушенков показал, что очень сильно влияет на результат «Зенита»
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Бывший российский футболист Константин Лепёхин высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Краснодаром» в рамках 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«То, что Глушенков сильный футболист, было понятно ещё при его переходе в «Зенит». В матче с «Краснодаром» он показал, что очень сильно влияет на результат команды. Фактически из ничего может забить гол. Не сказал бы, что оба забитых мяча — железобетонные моменты. Голы достаточно сложные. Наверное, кроме Глушенкова, их никто бы и не забил (смеётся)», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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