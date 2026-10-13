Лепёхин: Глушенков показал, что очень сильно влияет на результат «Зенита»
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Бывший российский футболист Константин Лепёхин высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Краснодаром» в рамках 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40' 0:2 Глушенков – 45+4' 0:3 Соболев – 53' 1:3 Батчи – 55' 2:3 Кордоба – 71'
Удаления: Тормена – 80' / нет
«То, что Глушенков сильный футболист, было понятно ещё при его переходе в «Зенит». В матче с «Краснодаром» он показал, что очень сильно влияет на результат команды. Фактически из ничего может забить гол. Не сказал бы, что оба забитых мяча — железобетонные моменты. Голы достаточно сложные. Наверное, кроме Глушенкова, их никто бы и не забил (смеётся)», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
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