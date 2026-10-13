Лепёхин: Глушенков показал, что очень сильно влияет на результат «Зенита»

Бывший российский футболист Константин Лепёхин высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Краснодаром» в рамках 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«То, что Глушенков сильный футболист, было понятно ещё при его переходе в «Зенит». В матче с «Краснодаром» он показал, что очень сильно влияет на результат команды. Фактически из ничего может забить гол. Не сказал бы, что оба забитых мяча — железобетонные моменты. Голы достаточно сложные. Наверное, кроме Глушенкова, их никто бы и не забил (смеётся)», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.