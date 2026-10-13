Леонид Слуцкий выбрал лучшего игрока между Дугласом Сантосом и Марио Фернандесом

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий выбрал лучшего футболиста между защитником «Зенита» Дугласом Сантосом и экс-игроком ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандесом.

— Дуглас Сантос или Марио Фернандес?

— Слушай, ну для меня всегда будет Марио Фернандес. Но Марио вообще не имел кросса. Марио никогда не подавал.

— Нет, по совокупности качеств.

— Ну, наверное, Дуглас Сантос, если мы говорим о качествах игрока. Если мы говорим про мою личную любовь, то здесь всё понятно. Ну и это (Сантос. — Прим. «Чемпионата») игрок стартового состава сборной Бразилии, а Марио никогда не вызывался, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.