Орлов сравнил связку Соболева и Глушенкова с дуэтом Дзюбы и Азмуна

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о связке россиян в атаке «Зенита», состоящей из нападающего Александра Соболева и полузащитника Максима Глушенкова. Накануне их голы принесли петербуржцам победу в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром».

«Глушенков и Соболев деликатно прокомментировали эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»? Ну, если бы счёт был 3:3, не знаю, как бы они тогда комментировали (смеётся).

Я очень доволен «Зенитом», это была качественная игра. «Зенит» показал, на что он способен. И, конечно, ситуация сейчас, когда два бомбардира — Соболев и Глушенков — забили по восемь голов и сделали по два голевых паса в 10 турах… Это как во времена [Артёма] Дзюбы и Сердара Азмуна!» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».