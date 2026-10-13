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Орлов сравнил связку Соболева и Глушенкова с дуэтом Дзюбы и Азмуна

Орлов сравнил связку Соболева и Глушенкова с дуэтом Дзюбы и Азмуна
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о связке россиян в атаке «Зенита», состоящей из нападающего Александра Соболева и полузащитника Максима Глушенкова. Накануне их голы принесли петербуржцам победу в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Глушенков и Соболев деликатно прокомментировали эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»? Ну, если бы счёт был 3:3, не знаю, как бы они тогда комментировали (смеётся).

Я очень доволен «Зенитом», это была качественная игра. «Зенит» показал, на что он способен. И, конечно, ситуация сейчас, когда два бомбардира — Соболев и Глушенков — забили по восемь голов и сделали по два голевых паса в 10 турах… Это как во времена [Артёма] Дзюбы и Сердара Азмуна!» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

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