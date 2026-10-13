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«Ситуация меняется». Глава РПЛ — о перспективах возвращения России в международный спорт

«Ситуация меняется». Глава РПЛ — о перспективах возвращения России в международный спорт
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Президент Альфа-Банк РПЛ Александр Алаев заявил, что наблюдает положительный тренд в вопросе возвращения российского спорта на международную арену. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в своих турнирах на неопределённый срок.

— Какие планы по работе в УЕФА на ближайшее будущее?
— Через две недели лечу на рабочее заседание Комитета УЕФА по безопасности на стадионах.

— Появились ли за последний месяц какие‑то позитивные моменты для нас?
— К тому, что говорил ранее, добавить пока нечего.

— А с коллегами из европейских лиг на каком уровне идёт общение?
— Общаемся со всеми. Если посмотреть на всю эту ситуацию и несправедливое решение по отстранению, которое было принято почти пять лет назад, сегодня ситуация немножко разворачивается с точки зрения возвращения других федераций, с точки зрения риторики европейских чиновников. Ситуация меняется. Когда, а я надеюсь, что она приведёт к нашему возвращению, не знаю. Но то, что я вижу положительный тренд, — это факт, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

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