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Арсенал — Лилль: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА начнётся в 22:00 мск 13 октября 2026 года

«Арсенал» — «Лилль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Арсенал» и «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Тимбер – 64'     2:0 Эзе – 67'     3:0 Сака – 71'    

В 3-м туре общего этапа «Арсенал» встретится с «Баварией» (21 октября), а «Лилль» проведёт матч с «Галатасараем» (21 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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