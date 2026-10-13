«Сабах» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся азербайджанский «Сабах» и чешская «Славия». Игра пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку, Азербайджан. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.