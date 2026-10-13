«Очевидно, что да». Гурцкая заявил, что Шварц сильнее Карпина как тренер

Футбольный функционер Тимур Гурцкая заявил, что возглавляющий московское «Динамо» Сандро Шварц сильнее как тренер, чем Валерий Карпин, работающий в сборной России по футболу. Прежде Карпин возглавлял бело-голубых. «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ после 10 туров.

— Шварц — топовый тренер. Он расставил этих игроков, которые в том году боролись за восьмое-девятое место. Они же ничего такого другого не делают.

— Смотри. Сразу вопрос: Шварц сильнее как тренер, чем Валерий Георгиевич Карпин?

— Я думаю, что по версии Писарева — нет. А по моей версии, очевидно, да, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».