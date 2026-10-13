Заур Тедеев разобрал игру «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо» в 10-м туре РПЛ

Российский тренер Заур Тедеев прокомментировал победу «Оренбурга» над махачкалинским «Динамо» со счётом 4:0 в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ. Специалист положительно оценил работу тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова и проанализировал изменения в тактике команды Вадима Евсеева.

«Такой крупный результат для меня немного неожиданный. Я понимал, что «Оренбург» может и должен побеждать махачкалинское «Динамо», тем более играя дома, но никак не ожидал такого крупного счёта.

Когда происходят какие-то стилистические перемены в игре, они никогда не приводят сразу к результату. Потому что стилистические особенности — это прежде всего особенности самих футболистов.

Махачкалинское «Динамо» на протяжении прошлого и позапрошлого сезонов играло максимально строго и системно в обороне. Это была их основная сильная черта. Сейчас пришёл тренер с амбициями. Команда развивается, и это не может не нравиться. На мой взгляд, футболисты развиваются тогда, когда есть прежде всего баланс. Но чтобы увидеть сильного игрока, надо увидеть, как он умеет вести себя в атаке.

Сегодня Евсеев, как я понимаю, строит именно то «Динамо», которое должно хорошо атаковать. И здесь в какой-то определённый момент может случиться небольшой срыв. Этот срыв произошёл в этом матче. Будем надеяться, что для них это станет отправной точкой к тому, чтобы определить свои сильные стороны и снова обратить внимание на действия в обороне.

Они поменяли тактическую схему. В прошлые сезоны в основном играли с тремя центральными защитниками, а сейчас провели много матчей с четырьмя. Это достаточно активные и агрессивные перемены в стилистике игры. Поэтому нужно время. Но такой вариант махачкалинского «Динамо» мне тоже нравился, особенно в начале чемпионата. Не просто же так они забрались наверх и в какой-то момент были даже в тройке. Это говорит о том, что у команды что-то получалось. Желаю тренеру продолжать гнуть свою линию. Раз он принял такое решение, футболисты, скорее всего, позволяют это реализовать. Однако эти изменения требуют времени.

К Ахметзянову я очень давно, ещё с момента, когда он работал в первом дивизионе, хорошо относился. У него всегда были дисциплинированные, строгие команды. Сейчас он ещё стал, как я вижу со стороны, несколько спокойнее. Это говорит о том, что он проводит работу и над собственными ошибками, что должен делать любой тренер. Он большой молодец. Мне очень нравится, как Ахметзянов ведёт себя, как влияет на команду. Видна эта связь тренер – футболист, это очень здорово», — приводит слова Тедеева Metaratings.

По итогам 10 туров текущего сезона РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на шестой строчке.