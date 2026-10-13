Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40' 0:2 Глушенков – 45+4' 0:3 Соболев – 53' 1:3 Батчи – 55' 2:3 Кордоба – 71'
Удаления: Тормена – 80' / нет
«Моё мнение — «Краснодар» слишком много позволил «Зениту» до [счёта] 0:3. Потом, когда уже «Краснодар» вернулся в игру, а счёт стал 2:3… Ну, конечно же, Тормена очень сильно подвёл свою команду. Оставаться вдесятером, когда любая замена тебя ослабляет… Любая. Петров — ослабляет, к сожалению, Боселли — ослабляет, Оздоев — не усиливает. То есть всё. Это сразу приговор в этой ситуации», — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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