Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

«Моё мнение — «Краснодар» слишком много позволил «Зениту» до [счёта] 0:3. Потом, когда уже «Краснодар» вернулся в игру, а счёт стал 2:3… Ну, конечно же, Тормена очень сильно подвёл свою команду. Оставаться вдесятером, когда любая замена тебя ослабляет… Любая. Петров — ослабляет, к сожалению, Боселли — ослабляет, Оздоев — не усиливает. То есть всё. Это сразу приговор в этой ситуации», — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.