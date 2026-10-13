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«Путь через нестабильность». В ЦСКА высказались о работе Игдисамова

«Путь через нестабильность». В ЦСКА высказались о работе Игдисамова
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе молодого специалиста Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера армейской команды.

«Мы рассматривали разные варианты, но в конце концов пошли, на мой взгляд, на оправданный риск и доверились собственному специалисту, который уже показал результат. Да, в основном на молодёжном уровне, и сам по себе этот опыт не гарантирует успеха. Можно провести простую аналогию. Есть гениальные учителя начальных классов, если же поставить их работать со старшеклассниками, это ещё не означает, что у них всё получится. Я не могу заранее сказать, какой случай у Дмитрия Игоревича. Но на данный момент у команды отличный старт и темп набора очков, виден характер и прогресс. Опыт — это не только годы на позиции главного тренера профессиональной команды, это и годы работы в структуре родного клуба, годы воспитания наших молодых лидеров на поле. У нас самая молодая команда, а это всегда путь через нестабильность. Нам надо всем вместе работать и пройти его безболезненно», — приводит слова Бабаева «Эксперт».

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