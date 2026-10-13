Тренер «Ромы» Гасперини назвал качество, которое позаимствовал бы у Моуринью

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался перед матчем 2‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом», который возглавляет бывший наставник римлян Жозе Моуринью. Игра состоится в среду, 14 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи — в 22.00 мск.

«Правильно, что болельщики аплодируют Моуринью. К нему относились с большой симпатией, и он заслуживает всего признания, которое ему окажут. Речь идёт об одном из самых успешных тренеров в истории. Однако я также убеждён, как только начнётся матч, все будут думать только о том, чтобы поддержать «Рому».

Речь идёт о двух разных командах. У Жозе была команда при новом владельце, тогда царил огромный энтузиазм. Моя же команда сейчас развивается и отличается большой стойкостью. Мы вышли в Лигу чемпионов, а об этом порой забывают. Трофеи важны, но этот турнир даёт финансовые ресурсы для постоянного совершенствования. Если бы я мог позаимствовать у Моуринью что‑то как у тренера? Эмпатию, с которой ему удаётся убедить владельцев покупать невероятных игроков (смеётся)», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Жозе Моуринью возглавлял «Рому» с мая 2021 года по январь 2024 года.