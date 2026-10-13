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Тренер «Ромы» Гасперини назвал качество, которое позаимствовал бы у Моуринью

Тренер «Ромы» Гасперини назвал качество, которое позаимствовал бы у Моуринью
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Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался перед матчем 2‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом», который возглавляет бывший наставник римлян Жозе Моуринью. Игра состоится в среду, 14 октября, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи — в 22.00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20'     1:1 Мбаппе – 25'     2:1 Мален – 51'     3:1 Мален – 57'     3:2 Эспи – 82'     3:3 Эндрик – 85'     3:4 Рюдигер – 90'    

«Правильно, что болельщики аплодируют Моуринью. К нему относились с большой симпатией, и он заслуживает всего признания, которое ему окажут. Речь идёт об одном из самых успешных тренеров в истории. Однако я также убеждён, как только начнётся матч, все будут думать только о том, чтобы поддержать «Рому».

Речь идёт о двух разных командах. У Жозе была команда при новом владельце, тогда царил огромный энтузиазм. Моя же команда сейчас развивается и отличается большой стойкостью. Мы вышли в Лигу чемпионов, а об этом порой забывают. Трофеи важны, но этот турнир даёт финансовые ресурсы для постоянного совершенствования. Если бы я мог позаимствовать у Моуринью что‑то как у тренера? Эмпатию, с которой ему удаётся убедить владельцев покупать невероятных игроков (смеётся)», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Жозе Моуринью возглавлял «Рому» с мая 2021 года по январь 2024 года.

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