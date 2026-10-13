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Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о готовности клуба к возвращению в еврокубки

Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о готовности клуба к возвращению в еврокубки
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о готовности армейского клуба к возможному возвращению в еврокубки.

— Если российские клубы уже в следующем сезоне вернут в еврокубки, насколько ЦСКА будет готов конкурировать с европейскими командами?
— Морально мы, конечно, готовы и мечтаем вернуться. Но всё познаётся в сравнении. Мы видим, сколько сенсаций и мини-сенсаций происходит в Лиге чемпионов и было на чемпионате мира. Конечно, российские клубы утратили прежние позиции. Начинать придётся с ранних стадий квалификации, поэтому шансов провести сразу много команд в основной этап будет немного.

При этом я обсуждал эту тему с сербским футбольным тренером Марко Николичем. Он стал чемпионом Греции и вывел АЕК в основной этап еврокубка, но честно говорит, что его команда не на две головы сильнее ЦСКА, скажем так. Очень многое зависит от качества работы и от тренера. Поэтому шансы есть, хотя поначалу нас наверняка ждут болезненные оплеухи. Но за несколько сезонов ситуацию можно исправить и снова увеличить представительство российских клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, — приводит слова Бабаева «Эксперт».

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