Аргентинский полузащитник Папу Гомес высказался о выступлении российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов — один из сильнейших вратарей. Не просто так он играет за один из самых сильных футбольных клубов на данный момент — в «ПСЖ». Думаю, это и есть тот маленький толчок к тому, чтобы российский футбол вернулся на свой уровень», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Папу Гомес в своей карьере выступал за такие клубы, как «Аталанта», «Севилья», «Монца» и «Падова». С сентября 2026 года он является игроком клуба «Форте Виртус», выступающего в первом дивизионе ОАЭ. Срок действия контракта — до июня 2027 года.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В составе парижан он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции и другие трофеи.