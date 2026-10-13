15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Папу Гомес: игра Сафонова в «ПСЖ» — шаг к возвращению российского футбола на свой уровень

Папу Гомес: игра Сафонова в «ПСЖ» — шаг к возвращению российского футбола на свой уровень
Комментарии

Аргентинский полузащитник Папу Гомес высказался о выступлении российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов — один из сильнейших вратарей. Не просто так он играет за один из самых сильных футбольных клубов на данный момент — в «ПСЖ». Думаю, это и есть тот маленький толчок к тому, чтобы российский футбол вернулся на свой уровень», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Папу Гомес в своей карьере выступал за такие клубы, как «Аталанта», «Севилья», «Монца» и «Падова». С сентября 2026 года он является игроком клуба «Форте Виртус», выступающего в первом дивизионе ОАЭ. Срок действия контракта — до июня 2027 года.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В составе парижан он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции и другие трофеи.

Материалы по теме
Эксклюзив
Обладатель «Золотого мяча» Ривалдо оценил шансы Сафонова на премию лучшему вратарю мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android