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Шалимов назвал лучших игрока и тренера по итогам 10-го тура РПЛ

Шалимов назвал лучших игрока и тренера по итогам 10-го тура РПЛ
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Известный российский тренер Игорь Шалимов выбрал лучших игрока и тренера по итогам матчей 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Игорь Михайлович, лучшие игрок и тренер [10-го тура РПЛ]?
— Давайте… Глушенков. Обляков тоже забил два хороших мяча, но всё-таки уровень сопротивления, важность матча… Я за Глушенкова. Теперь тренер… Мда… Давай, [им будет] Семак, — сказал Шалимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо». Бело-голубые набрали 22 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (22), тройку лидеров замыкает «Зенит» (21).

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