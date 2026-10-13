Шалимов назвал лучших игрока и тренера по итогам 10-го тура РПЛ

Известный российский тренер Игорь Шалимов выбрал лучших игрока и тренера по итогам матчей 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Игорь Михайлович, лучшие игрок и тренер [10-го тура РПЛ]?

— Давайте… Глушенков. Обляков тоже забил два хороших мяча, но всё-таки уровень сопротивления, важность матча… Я за Глушенкова. Теперь тренер… Мда… Давай, [им будет] Семак, — сказал Шалимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо». Бело-голубые набрали 22 очка. На второй строчке располагается ЦСКА (22), тройку лидеров замыкает «Зенит» (21).