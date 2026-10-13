«Я на стороне игрока». Леонид Слуцкий — о скандальном переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что поддерживает экс-футболиста армейцев Марио Фернандеса, который перешёл в санкт-петербургский «Зенит» в 2023 году.

— Как вы отнеслись к поступку Марио?

— Я просто слишком много знаю в этой ситуации. Поэтому…

— То есть вы его больше понимаете?

— Я его полностью понимаю. Вообще скажу честно, что… Это сенсация, но я на его стороне в этой ситуации.

— Можете объяснить почему? Потому что для болельщиков ЦСКА он предатель.

— Для меня — нет. Наверное, можно было не делать этот знаменитый забег, когда они играли на «ВЭБ Арене», когда он нёсся… Можно, наверное, этого было не делать, но это во многом была спровоцированная история тем, как с ним велись переговоры по поводу его возвращения.

— ЦСКА особо не хотел? Или что?

— Это длинная история. Она не моя, поэтому пусть Марио расскажет, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.